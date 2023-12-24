Adıyaman\'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

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Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki K6 konteyner kentte klimaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda eşkalini belirledikleri şüpheliler E.S, M.F. ile A.V'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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