Adıyaman\'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Adıyaman'da, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, eve ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin H.G. olduğunu belirledi.

Zanlı operasyonla gözaltına alınırken, çalınan bisiklet sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin hırsızlık yaptığı evin bahçesine gelerek bisikleti alması ve binip uzaklaşması yer alıyor.