Adıyaman'da Kitap Günleri Etkinliği Başlıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Kitap Günleri Etkinliği Başlıyor

Adıyaman Belediyesi, 12-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kitap Günleri etkinliği ile okurları yazarlarla buluşturacak. Etkinlikler, 13 Ekim'de Erdal Erzincan konseri ile başlayacak.

09.10.2024 14:15
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, Kitap Günleri etkinliğini başlatıyor. 12-27 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Kitap Günleri, 13 Ekim saat 19.00'da Eğriçay Parkı'nda düzenlenecek olan Erdal Erzincan konseriyle başlayacak. Konserle başlayan etkinlikler, iki hafta boyunca devam edecek. Kitap Günleri kapsamında okurlar, Ferhat Battal Odabaşı, Sinan Akyüz, Meltem Kına, Esra Alkan, Kemal Varol, Rukiye Çaça, Meral Xezal gibi tanınmış yazar ve akademisyenlerle buluşma fırsatı bulacak. Yazarlar, imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelecek ve düzenlenecek söyleşilerde edebiyat üzerine düşüncelerini paylaşacak.

"Bu etkinlik, şehrimize yeni bir soluk getirecek"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kitap Günleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Adıyaman'ın kültürel yaşamını canlandırmayı hedeflediğimiz bu etkinlik, şehrimize yeni bir soluk getirecek. Yazarlarımızın eserlerini okurlarıyla buluşturması, gençlerimizin edebiyata olan ilgisini artıracak ve kültürel zenginliğimizi daha da görünür kılacak. Şehrimizde bu tür organizasyonların devam etmesi, Adıyaman'ın sanat ve edebiyat dünyasında hak ettiği yeri bulması açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Tutdere, aynı zamanda Kitap Günlerinin sadece bir edebi etkinlik olmanın ötesine geçerek, Adıyaman'ın kültürel mirasını koruma ve bu mirası gelecek nesillere aktarma noktasında büyük bir adım olduğuna dikkat çekti. Tüm Adıyamanlıları etkinliğe davet eden Başkan Tutdere, "Depremin izlerini hala taşırken, bu etkinlikler şehrimizin toparlanmasına ve kültürel anlamda da güçlenmesine katkı sağlayacak. Gençlerimizle, çocuklarımızla, halkımızla birlikte bu güzel günleri paylaşarak, Adıyaman'ın kültürel bir merkez olma yolundaki adımlarını daha da hızlandıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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