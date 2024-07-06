Adıyaman\'da Otomobil ile Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mithat Köse'nin kullandığı 05 LK 554 plakalı otomobil, Kahta- Siverek kara yolu Narince köprüsünde Mustafa Ünsal yönetimindeki 02 BK 095 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mithat Köse kurtarılamadı.
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