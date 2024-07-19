Adıyaman'da Şafak Vakti Hırsızlık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da Şafak Vakti Hırsızlık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'da şafak vakti düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 10 evden hırsızlık yapıldığı ve bir motosikletin çalındığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

19.07.2024 12:01
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Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 evden hırsızlık yapıldığı ve bir motosikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yaklaşık 2 ay yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 ekip ve 100 personelin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, ikisi kardeş 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Şafak Vakti Hırsızlık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Şafak Vakti Hırsızlık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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