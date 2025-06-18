Adıyaman\'da Tekstil Sektörüne Özel Teşvik Çağrısı

(ADIYAMAN)- Adıyaman Giyim Sanayicileri Derneği, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu iş birliğiyle "Yeniden Adıyaman Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya katılan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, " Buradan hükümete ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulunuyoruz, buradaki üreticilerimize ve genel olarak deprem bölgelerine, istihdamı yeniden canlandıracak özel teşvik paketleriyle acilen önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

Adıyaman Giyim Sanayicileri Derneği ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu iş birliğiyle "Yeniden Adıyaman Çalıştayı" düzenlendi. Tekstil sektörünün temsilcilerini bir araya getiren çalıştaya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı. Organize Sanayi Bölge Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Tutdere, tekstil sektöründeki daralmaya dikkat çekerek, deprem bölgelerine özel teşvik paketlerinin çıkarılması çağrısında bulundu.

"Özel teşvik paketleriyle acilen önlem alınmasını bekliyoruz"

Başkan Tutdere, "Bugün burada konuşulanlardan da anlaşıldığı üzere, tekstil sektörü açısından tehlike çanları çoktan çalmaya başlamış durumda. Tekstilde yaşanan sorunların, ülkenin genel ekonomik durumu ile doğrudan ilişkili olduğunu biliyoruz. İlimiz açısından baktığımızda ise Adıyaman, tekstil alanında son derece deneyimli bir kent. Geçmişten gelen bu deneyimi geleceğe taşımak konusunda hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Kentimizi ve hemşehrilerimizi bu konuda yalnız bırakamayız. Adıyaman'da tekstil sektöründe yaşanan sıkıntıların, yalnızca yerel değil, genel ekonomik tabloyla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Üstelik Adıyaman hala 6 Şubat Depremleri'nin ardından oluşan ağır ekonomik sorunlarla da mücadele ediyor. Buradan hükümete ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulunuyoruz, buradaki üreticilerimize ve genel olarak deprem bölgelerine, istihdamı yeniden canlandıracak özel teşvik paketleriyle acilen önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

"Tekstil Adıyaman'da işsizliğin panzehiri olacaktır"

Tekstil sektörünün canlanmasının, kentteki istihdam sorununa çözüm olacağını vurgulayan Tutdere, "Göreve geldiğim günden bu yana Adıyaman'da karşılaştığımız en büyük sorunların başında işsizlik geliyor. Özellikle deprem sonrası bu sorun daha da derinleşti. İlimizde işsizliği önlemenin en etkili yolu, tekstil sektörünü yeniden ayağa kaldırmaktır. Adıyaman, geçmişten gelen önemli bir tekstil birikimine sahip. Bu birikimi koruyarak büyütmek, hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem taşıyor. Tekstil Adıyaman'da işsizliğin panzehiri olacaktır" diye konuştu.