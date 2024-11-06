Adıyaman\'da Trafik Denetimi

Adıyaman'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde denetimler yapılıyor.
Kent merkezindeki çeşitli noktalarında denetimlerde emniyet kemeri, evrak kontrolleri ve motosiklet sürücülerinde ise kask denetimleri gerçekleştirildi.
Ekipler, eksik evrakları bulunan kişileri uyardı.
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