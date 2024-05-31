Adıyaman'da Yaralı Dağ Keçisi Kurtarıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yaralı Dağ Keçisi Kurtarıldı

Adıyaman\'da Yaralı Dağ Keçisi Kurtarıldı

Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bulunan yaralı hayvan, Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Tedavi süreci başlatılan dağ keçi yavrusunun bacağı kırıktı.

31.05.2024 15:07
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Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçi yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Merkeze bağlı Koçali Köyü kırsalında yaralı dağ keçisini gören İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvan, bakımı ve tedavisi için Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Yapılan kontrollerde bacağının kırık olduğu tespit edilen dağ keçi yavrusunun tedavisine başlandı.

Kaynak: AA

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