Adıyaman'da Yeni Bir Park Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yeni Bir Park Hizmete Açıldı

06.06.2025 13:14  Güncelleme: 14:02
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Adıyaman Belediyesi, Sümerevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sümer Park'ı hizmete açtı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeşil alanların ve çocukların oyun alanlarının artırılması hedefiyle çalışmaların devam ettiğini belirtti.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, Sümerevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sümer Park'ı hizmete açtı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Hedefimiz, Adıyaman'da yeşil alanların ve çocukların güvenle oyun oynayabileceği sosyal alanların sayısını çoğaltmak" dedi.

Adıyaman Belediyesi tarafından Sümerevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sümer Park, mahalle sakinlerinin, çocukların ve muhtarların katılımıyla hizmete açıldı. Eski Besni Caddesi'nde gerçekleştirilen açılışa, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

7 bin 800 metrekarelik alanda inşa edilen parkın açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve geldikleri 14 ay içinde 7'nci parkın hizmete sunulduğunu belirtti. Parkın açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Başkan Tutdere, "Sümerevler Mahallesi'nde bir parka ihtiyaç olduğunu sahada yaptığımız tespitlerle belirledik. Projelendirme ve yapım sürecini hızlıca tamamladık. Bayram arifesinde çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak için parkımızı hizmete açtık" diye konuştu.

2 ayda 1 park

14 ayda 7 parkın hizmete sunulduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, 3 parkın daha yapımının sürdüğünü belirterek, "Bugüne kadar 7 parkı tamamladık, 3 parkımızın yapımı devam ediyor. Büyükşehir belediyelerimizin desteğiyle bu sayıyı artıracağız. Hedefimiz, Adıyaman'da yeşil alanların ve çocukların güvenle oyun oynayabileceği sosyal alanların sayısını çoğaltmak. Bu parkı mahallemize kazandıran tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Parkımız çocuklarımıza ve mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Tutdere, "Adıyaman'ın her noktasında hummalı bir çalışma var. Yıl sonuna kadar bu çalışmaların büyük bölümü tamamlanacak. 6 Şubat öncesinden daha güvenli, daha yaşanabilir bir Adıyaman'ı hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesi tarafından inşa edilen Sümer Park, toplam 7 bin 800 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Parkta 3 bin 456 metrekare yeşil alan, 26 araçlık otopark, 200 metrekare basketbol sahası, 450 metrekare çocuk oyun alanı, 162 metrekare açık hava fitness alanı, 379 metrekare meydan, 350 metre koşu parkuru, 350 metre bisiklet parkuru, 22 adet bank, 9 adet çatılı piknik masası bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Yeni Bir Park Hizmete Açıldı - Son Dakika

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