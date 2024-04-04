Adıyaman ve Mersin'de suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Adıyaman ve Mersin'de suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama

Adıyaman ve Mersin\'de suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama

Adıyaman merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, banka ve kredi kartları ile dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.04.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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Adıyaman merkezli iki ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenledi.

Adıyaman ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda banka ve kredi kartı ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman ve Mersin'de suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

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