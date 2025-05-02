Adnan Oktar ve 16 Sanığa Beraat - Son Dakika
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Adnan Oktar ve 16 Sanığa Beraat

Mahkeme, Adnan Oktar'ın da bulunduğu 16 sanığın beraatine karar verdi.

02.05.2025 15:09
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ADNAN Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında istinafın bozma kararının ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden görülen davada karar çıktı. Mahkeme sanıkların beraatine karar verdi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Adnan Oktar,16 sanık ile sanık avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada savunma yapan Oktar, "Bize yapılan suçlamalar Ekrem İmamoğlu'nun olayından çok daha samimiyetsiz. Göreceksiniz itirafçı sayısı da artacak bize yapılanın aynısı yapılacak. Ekrem Bey'e yapılanlar, İngiliz derin devletin oyunu. Ben mehdilik iddiasında değilim. Türkiye'de yüzlerce mehdi adayı var. Bir gün çıkıp mehdilik ilan edeceğimi düşünüyorlar. Gerçek mehdiyi hapis etsen de güçlenir. Mehdi korkulacak bir şey değildir. Beni görevlendirirseniz İsrail ile Filistin'in arasını bulurum. Kadın cinayetlerini de durdururum. Birbirinden güzel nur gibi kadınlar her gün öldürülüyor. Türkiye de büyük bir sevgi sorunu var, bunu hükümet yapamaz. Dekolte giyen, dans eden ve neşeli insanların da Müslüman olabileceğini gösterdim. Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı" dedi.

13 SANIK BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında sanıklara yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Heyet 3 sanık hakkında ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adnan Oktar ve 16 Sanığa Beraat - Son Dakika

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