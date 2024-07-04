Adreste Nüfus Hizmeti Seyhan'da Devam Ediyor

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında Seyhan'da çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Nüfus Müdürlüğü ekiplerinin Adana 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu, Konak Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ile Özel Nergis Sultan Bakım Merkezini ziyaret ederek, vatandaşların eski nüfus cüzdanı yerine verilen T.C. Kimlik Kartı başvurularını aldığı belirtildi.

Görevlilerin ayrıca kısıtlı, hasta, yaşlı ve engellilerin de evlerine misafir olarak T.C. Kimlik Kartı başvurularını kabul ettiği bildirilen açıklamada, "Adreste Nüfus Hizmeti" yürütülmesine yönelik faaliyetlerin sürdüğü açıklamada duyuruldu.