AFAD, Diyarbakır'da 450 Bin Kişiye Eğitim Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AFAD, Diyarbakır'da 450 Bin Kişiye Eğitim Verdi

AFAD, Diyarbakır\'da 450 Bin Kişiye Eğitim Verdi

AFAD, Diyarbakır'da geçen yıl 450 bin kişiye afet farkındalığı eğitimleri düzenledi.

09.01.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, afetlerde farkındalık oluşturmak için geçen yıl 450 bin kişiye eğitim verdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Diyarbakır'da AFAD ekipleri, afet öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında yediden yetmişe her yaştan vatandaşa ulaşmak için çalışma yürütüyor.

Akademisyenlerden köy muhtarlarına, köydeki çocuklardan cami cemaatine kadar her kesimden vatandaşa ulaşmaya çalışan ekipler, geçen yıl afet, yangın, çığ, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) farkındalık ile AFAD gönüllüsüyle dağcılık eğitimi gibi 17 alanda 1415 eğitim programı düzenledi.

Kent merkezi ve 17 ilçede eğitim kurumları, köy okulları, kamu kurum ve kuruluşları ile evleri gezen ekipler, afet öncesi hazırlık, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenler ile toplanma merkezlerinin tespiti gibi birçok konuda bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu geçen yıl afetlerde farkındalık oluşturmak için verilen eğitimlerle 450 bin kişiye ulaşıldı.

Ayrıca AFAD İl Müdürlüğü kampüsünde yer alan tatbikat alanında uygulamalı eğitimlerle katılımcılara teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı sağlandı.

AFAD, personelinin taktik ve kabiliyetini geliştirmek için de her hava koşulunda zorlu parkurlarda "sıfır hata" ve "maksimum kabiliyet" parolasıyla çalışmalarını sürdürdü.

"Bilinçlendirme ve diğer eğitimlerimiz devam edecek"

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen eğitim seferberliği kapsamında deprem öncesi ve sonrası yapılacaklar başta olmak üzere birçok alanda eğitimler verdiklerini söyledi.

İl Müdürlüğü olarak geçen yıl eğitim seferberliği kapsamında 17 alanda eğitim verdiklerini anımsatan Çakmak, "Geçen yıl toplam 1415 eğitim programı düzenlendik. Afetlerde farkındalık oluşturmak için 450 bin vatandaşımıza ulaştık." dedi.

Farklı kurum ve kuruluştan 50 bin kişiye de deprem, çığ, yangın gibi afet türlerinde arama kurtarma ve müdahale konularında eğitimler verildiğini anlatan Çakmak, en önemli faaliyetlerden birinin akredite eğitimleri olduğunu belirtti.

Çakmak, şunları kaydetti:

"Örneğin Türkiye'de ilk defa Dicle Üniversitesinde akredite olan bir ekip kurduk. Yine Diyarbakır'da DEDAŞ'ın bir ekibini oluşturduk. Valimizin talimatıyla 190 kişilik bir ekip kurduk ve eğitimlerini tamamladık. Eğitimlerin ardından malzemelerini temin ettiler, çalışmalarına başladılar ve görev çıktığında görevlere dahil ediliyorlar. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar akredite 1500 arama kurtarma personeli yetiştirmek. Sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlardan akredite ekiplerimiz olacak. Şu anda da DSİ, Karayolları, Organize Sanayi Bölgesi'nde yetiştirdiğimiz ekiplerimiz mevcut. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bilinçlendirme ve diğer eğitimlerimiz devam edecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Deprem, Eğitim, Sağlık, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD, Diyarbakır'da 450 Bin Kişiye Eğitim Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:36:38. #1.11#
SON DAKİKA: AFAD, Diyarbakır'da 450 Bin Kişiye Eğitim Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.