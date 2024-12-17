AFAD Ekipleri Şam'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AFAD Ekipleri Şam'da

AFAD, Suriye'nin Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaşıp arama kurtarma çalışmalarına başladı.

17.12.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- AFAD ekipleri Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaştı

ŞAM - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri, Başkan Okay Memiş öncülüğünde Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaştı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkanı Okay Memiş'in başkanlığında Hatay'dan hareket eden ekiplerin Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaştığı bildirildi. Şam Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 aracın görev aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uzman ekiplerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarda duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı Sismik akustik dinleme cihazı gibi tüm teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor. İnsani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde."

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Okay Memiş, Güvenlik, Suriye, Güncel, Sağlık, Medya, Dünya, AFAD, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Ekipleri Şam'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:32:58. #1.11#
SON DAKİKA: AFAD Ekipleri Şam'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.