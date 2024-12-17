AFAD Ekipleri Şam'da

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- AFAD ekipleri Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaştı

ŞAM - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri, Başkan Okay Memiş öncülüğünde Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaştı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkanı Okay Memiş'in başkanlığında Hatay'dan hareket eden ekiplerin Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaştığı bildirildi. Şam Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 aracın görev aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uzman ekiplerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarda duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı Sismik akustik dinleme cihazı gibi tüm teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor. İnsani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde."