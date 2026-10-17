AFAD koordinasyonunda İstanbul'da kayıp kişiler için dere yataklarında arama sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

AFAD koordinasyonunda İstanbul'da kayıp kişiler için dere yataklarında arama sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD koordinasyonunda İstanbul\'da kayıp kişiler için dere yataklarında arama sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 14 Ekim sağanağının yol açtığı sel bölgelerinde kayıp bildirilen kişileri arama çalışmaları dördüncü gününde sürüyor. AFAD koordinasyonunda dere yatakları ve Haliç'te dron ve sonarla sürdürülen aramalara gönüllüler de destek veriyor.

İstanbul'da, 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından su baskınları ve selin yaşandığı bölgelerde kayıp oldukları bildirilen kişileri arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda arama kurtarma ekipleri, dere yatakları ve derelerin döküldükleri noktalar ile Haliç bölgesinde kayıp kişilere ulaşmak için çalışma yapıyor.

Çalışmaların koordineli ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Kemerburgaz'da oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan gönüllüler de ekiplere destek veriyor.

Ekipler, Kağıthane, Cendere, Alibeyköy ve Ayazağa'daki dere yataklarında çalışmalarını yoğunlaştırırken derelerin Haliç'e döküldüğü noktalar da aranıyor.

Arama çalışmalarında dronlar ve sonar cihazları da kullanılıyor.

Öte yandan, Cendere'de sel sularının çekilmesinin ardından araçlara ait onlarca plaka yüzeye çıktı. Toplanan plakalar, kaldırıma bırakıldı.

Kaynak: AA
Hava DurumuİstanbulGüvenlikGüncelYaşamHaliçSonarAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Polis hayatını kararttı Gözü kör oldu, yüzü parçalandı Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı
Bahçede kuyu kazarken servet buldular Tam 510 kilo Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
14:00
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
13:39
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
13:31
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 14:52:50. #7.12#
SON DAKİKA: AFAD koordinasyonunda İstanbul'da kayıp kişiler için dere yataklarında arama sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei