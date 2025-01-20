AfD'nin İlanı BM'den Eleştiri Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AfD'nin İlanı BM'den Eleştiri Aldı

BM, AfD'nin göçmenlere yönelik el ilanlarını ve ayrımcı söylemlerini sert bir dille eleştirdi.

20.01.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), seçim kampanyası çerçevesinde göçmenler ve mültecilerin evlerine tek yön uçak bileti şeklinde el ilanı göndermesini eleştirerek, ülkelerin "yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı kararlı bir şekilde duruş sergilemelerinin" hayati önem taşıdığını bildirdi.

Throssell, AA muhabirinin, "Almanya'da yükselen aşırı sağcı bir parti olan AfD, Karlsruhe bölgesindeki göçmen ve mültecilerin posta kutularına uçak biletine benzeyen tek yönlü bildiriler dağıttı. Bu 'sınır dışı biletlerindeki' hareket tarihi, Almanya seçimlerinin yapıldığı gün olan 23 Şubat olarak belirtildi. Almanya gibi bir Avrupa ülkesinde böyle bir davranışı insan hakları ve mülteci hukuku açısından nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

???????"Göçmenleri ve mültecileri dışlamayı, günah keçisi ilan etmeyi, onlara ayrımcılık yapmayı veya kişiliksizleştirmeyi amaçlayan anlatılar, açıkça onların haklarından tam olarak yararlanma yeteneklerini zayıflatıyor." değerlendirmesinde bulunan Throssell, ülkelerin, içinde bulundukları şartlardan ötürü yurtlarını terk eden mülteci ve göçmenlere yönelik yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı kararlı duruş sergilemenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Throssell, ırk ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığı dahil ayrımcılıktan uzak bir seçim ortamının önemine işaret ederek, tüm politikacılar ve diğer aktörlere nefret, şiddet veya ayrımcılığı kışkırtan, bölücü ve insanlıktan çıkaran söylemlerden kaçınmaları ve buna karşı itidalli davranmaları çağrısında bulundu.

Sözcü Throssell, politikacıların, "dikkatleri ele alınması gereken gerçek sorunlardan uzaklaştırmak ve siyasi destek kazanmak için" göçmen ve mültecileri günah keçisi olarak göstermekten kaçınmaları gerektiğini ifade etti.

AfD'nin el ilanı tepki topladı

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup, 13 Ocak'ta dağıtılan el ilanlarına ilişkin Alman medyasına yaptığı açıklamada AfD'nin seçim kampanyasını sert bir dille eleştirmiş, kampanyanın çizgiyi aştığını ve toplumsal uyumu tehlikeye attığını ifade etmişti.

Mentrup, kampanyanın korkuyu tetikleyebileceğini ve bunun seçim kampanyasının bir parçası olmaması gerektiğini kaydetmişti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı da AfD'nin seçim kampanyasına tepki göstermişti.

Bazı kullanıcılar AfD'nin "haddini aştığını ve demokrasi için tehlike oluşturduğunu" belirterek, ilanın yasaklanması çağrısı yapmıştı.

Polis soruşturma başlattı

Karlsruhe polisi, Associated Press'e, dağıtılan el ilanları hakkında nefret suçunu kışkırtma şüphesiyle cezai soruşturma başlattıklarını doğrulamıştı.

Karlsruhe'de yaklaşık 30 bin kişiye dağıtılan ilanlar, AfD'nin Karlsruhe temsilciliğinin internet sayfasında da yayımlanmıştı.

Göçmenlerin posta kutularına kasıtlı olarak yerleştirildiği iddia edilen ilanlarda, "Sadece geri göç Almanya'yı kurtarabilir" ve "Evde de güzel" gibi sloganlar yer aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, Almanya, Göçmen, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel AfD'nin İlanı BM'den Eleştiri Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Ünal Karaman İYİ Parti’den istifa etti Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
12:15 Emeklinin gözü bu haberde İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
12:05 Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
18:37 Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti
18:17 Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin edecek Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 13:13:03. #1.11#
SON DAKİKA: AfD'nin İlanı BM'den Eleştiri Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.