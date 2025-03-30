Afganistan ABD Vatandaşını Serbest Bıraktı

KABİL, 30 Mart (Xinhua) -- Afganistan'daki geçici hükümet, Faye Hall adlı ABD vatandaşını gözaltı merkezinden serbest bıraktı.

Yerel medya kuruluşu Tolonews'ın cumartesi günkü haberine göre, ABD'nin eski büyükelçisi ve Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, X hesabından yaptığı açıklamada, "Serbest bırakılan kadın şu anda Kabil'de Katarlı yetkililerin yanında güvende ve yakında ailesine kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Bu, Afgan yönetiminin son 10 gün içinde serbest bıraktığı ikinci ABD vatandaşı oldu.

Afgan yönetimi 20 Mart'ta ABD vatandaşı George Glezmann'ı Katar'ın arabuluculuğuyla serbest bırakmıştı.