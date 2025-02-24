Afganistan'da 6,3 Milyon Çocuğa Aşılama Kampanyası

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KABİL, 24 Şubat (Xinhua) -- Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, beş yaşın altındaki 6,3 milyon çocuğu çocuk felci virüsüne karşı korumayı amaçlayan dört günlük bir aşılama kampanyası başlattığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Sharafat Zaman Amarkhil pazar günü yaptığı açıklamada, pazartesiden perşembeye kadar sürecek kampanya kapsamında ülkenin 34 vilayetinden 16'sında çocukların aşılanacağını bildirdi.

Amarkhil açıklamasında kabile büyüklerini, din alimlerini ve ebeveynleri kampanyanın etkin bir şekilde yürütülmesi için aktif rol almaya ve aşı ekibi çalışanlarına tam destek sağlamaya çağırdı.

Sağlık yetkilileri geçen hafta ülkenin batısındaki Badgis vilayetinde çocuk felci vakası bildirmişti.