Afganistan'da Afyon Üretimi Düşüyor

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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Afganistan'da afyon üretiminin, Taliban yönetiminin 2022'de uygulamaya başladığı uyuşturucu yasağı öncesi seviyenin yüzde 93 altında olduğunu bildirdi.

UNODC'den yapılan açıklamada, Afganistan'da afyon üretiminin son iki yılda uyuşturucu yasağı öncesi seviyenin yüzde 93 altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu yıl 433 ton üretimin gerçekleştirildiğini, 2023'e oranla yüzde 30 artış kaydedilmiş olsa da uyuşturucu yasağı öncesine kıyasla üretim seviyesinin hala yüzde 93'ün altında olduğu ifade edildi.

Afganistan'da afyon ekiminin 12 bin 800 hektar alanda yapıldığını ve bunun yasak öncesi düzeyin çok altında kaldığı belirtilen açıklamada, bu yıl için yapılan afyon hasadının 260 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Bu rakamın 2022 öncesine oranla yüzde 80 daha az olduğu aktarılan açıklamada, bu yıl çiftçilerin daha önce afyon ekilen tarlalarda pamuk ve tahıl gibi alternatif ürünler ektiği bilgisi de paylaşıldı.