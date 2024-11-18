Afganistan'da Bilim Yıldızları Seçildi - Son Dakika
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Afganistan'da Bilim Yıldızları Seçildi

TİKA'nın desteğiyle Afganistan'da düzenlenen 'Bilim Yıldızları' programında 35 öğrenci arasından 3 öğrenci seçildi.

18.11.2024 23:46
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle Afganistan'da "Bilim Yıldızları" programı gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında düzenlenen törene, Afganistan Eğitim Öğretimden Sorumlu Bakan Yardımcısı Şeyh Mevlevi Sahaullah Said, Eğitim Bakanlığı İdare ve Kaynak Bakan Yardımcısı Elhac Mevlevi Sibgatullah Vasil, Ekonomi Bakan Yardımcısı Dr. Abdul Latif Nazari, Türkiye'nin Kabil Büyükelçilği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Afganistan Bilim Merkezi İdaresi Başkanı Dr. Muhammad Omar Dawranzai, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Dawranzai, gerçekleştirilen programın önemine vurgu yaparak, Afganistan Bilim Merkezi olarak ülke genelindeki öğrencilerin gelişmesine katkı sağlamayı ve ülkedeki eğitim seviyesini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

TİKA Kabil Koordinatörü Erdoğan da TİKA olarak Afganistan'da birçok proje yaptıklarını, bunlar arasında en çok eğitim projelerinin yer aldığını söyledi.

Afganistan Bilim Yıldızlarını görmekten gurur duyduklarını ifade eden Erdoğan, "Eğitimin önemini biliyoruz. Gençlerimize başarılar dilerim. Bu başarılı bireyleri yetiştiren değerli velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

35 öğrenci arasından "Bilim Yıldızları" seçildi

TİKA ile Afganistan Bilim Merkezi İdaresi işbirliğiyle başkent Kabil'de düzenlenen programa katılan 35 öğrenci arasından "Bilim Yıldızları" seçildi.

Programın ilk aşamasında, illerde yapılan sınavlar ve seçmelerde başarı gösteren adaylar arasından birincilik elde edenler üç gün boyunca Kabil'de TİKA Yerleşkesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezinde (SEM) konaklayarak, buradaki sınavlara katılım sağladı.

Sınavlarda kimya, fizik, biyoloji ve matematik alanlarında ilk üçe giren öğrenciler arasından "Afganistan Bilim Yıldızları" seçimi yapıldı.

Herat ilinden katılan Sultan Gıyaseddin Lisesi Öğrencisi Samiullah Mirza birinci, Bamyan ilinden katılan Azizullah Ramazan ikinci, Kabil'den katılan Hüseyin Kadir ise üçüncü seçildi.

Bilim Yıldızları yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Katılan tüm öğrencilere sertifika takdiminin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA

Afganistan, Son Dakika

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