Afganistan'da Yeni Kuru Üzüm Tesisi Açıldı

KABİL, 1 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki Estalif bölgesinde bulunan bir kuru üzüm işleme tesisindeki kuru üzümler, 31 Temmuz 2025.
Afganistan Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Baradar çarşamba günü Estalif bölgesinde 8 milyon ABD doları yatırımla kuru üzüm işleme tesisinin resmi olarak hizmete girdiğini duyurdu. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
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