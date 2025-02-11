Afganistan'dan Netanyahu'ya Tepki

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Afganistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamasını kınadı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını reddeden ve Suudi Arabistan topraklarında Filistin devletinin kurulmasını öneren son açıklamalarını kesin bir dille kınıyor." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinleri "zorla yerinden etme" planına da karşı çıktı.

Trump'ın açıklamalarının uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirildiği açıklamada, " Gazze, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve hiç kimse Gazze halkının kaderini belirleme yetkisine sahip değildir." ifadesi kullanıldı.

Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.