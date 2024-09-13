Afyon\'da 2,8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tırda 2 milyon 860 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- Konya kara yolundaki denetim noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesindeki kolilerde 2 milyon 860 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü B.C. hakkında adli işlem başlatıldı.