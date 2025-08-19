Afyonkarahisar'da 4.3 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine ilçede bir tırı durdurdu.
Araçta 4 milyon 300 bin kaçak makaron bulundu.
Olayla ilgili bir şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
