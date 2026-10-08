Afyonkarahisar\'da belgesiz bakılan makak maymunu DKMP\'ce AKÜREM\'e götürüldü

Afyonkarahisar'da belgesiz bakılan makak maymunu DKMP'ce AKÜREM'e götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da bulundurma belgesi bulunmayan makak maymunu, ihbar üzerine DKMP ekiplerince koruma altına alındı. DKMP, maymunun bakım ve tedavi için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldüğünü, yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadelenin sürdüğünü açıkladı.
AFYONKARAHİSAR'da bulundurma belgesi olmadan bakılan makak maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı.
DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar'da gelen ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bulundurma belgesi olmadığı tespit edilen makak maymunu ekiplerimizce teslim alınarak bakım ve tedavi süreçleri için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yasa dışı hayvan ticareti ve yaban hayatına yönelik ihlallere karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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