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Afyonkarahisar'da Gasp Edilen Otomobil Traktöre Çarptı, 4 Şüpheli Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Gasp Edilen Otomobil Traktöre Çarptı, 4 Şüpheli Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde bir eğlence mekanından kendisini alması için yardım istediği arkadaşını korkutup bıçakla tehdit ederek parasını ve otomobilini gasp eden 4 şüpheli, traktöre çarptıkları kazada yaralandı. Şüphelilerin gasp ettikleri otomobille park halindeki traktöre çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

27.01.2024 - 13:40,
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AFYONKARAHİSAR'da eğlence mekanından kendisini alması için yardım istediği arkadaşını, beraberindekilerle korkutup bıçakla tehdit ederek parasını ve otomobilini gasp eden 4 şüpheli, traktöre çarptıkları kazada yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde saat 02.30 sıralarında polisi arayan Bahri E., gasp edildiğini belirterek yardım istedi. Bahri E., Dazkırı'daki eğlence mekanında vakit geçiren arkadaşı Kadir B.'nin telefon mesajıyla kendisini almasını ve Başmakçı ilçesine bırakmasını istediğini anlattı. Belirtilen adrese gittiğide Kadir B.'nin beraberindeki Rıfat Ç., Emircan Ç. ve Hüseyin A.'nın otomobile bindiğini aktaran Bahri E., birlikte Başmakçı'ya gitmek için yola çıktıklarını söyledi. Emircan Ç. ile Hüseyin A.'nın bıçak ve sopa gösterdiğini kaydeden Bahri E., polise sopa ve bıçak göstererek cebindeki 50 lirayı alan şüphelilerin kendisini yol üstünde bırakarak otomobili gasp ettiklerini belirtti.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Bahri E. ile görüştükleri sırada polis merkezine kaza ihbarı yapıldı. İhbarla kazayı yapan otomobilin Bahri E.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine giden polis, otomobilde 4 şüpheliyi yaralı buldu. Yaralılar Kadir B., Rıfat Ç., Emircan Ç. ve Hüseyin A., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Araçta arama yapan ekipler 19,39 gram esrar ile bıçak ele geçirdi. Rıfat Ç., Emircan Ç. ile Hüseyin A., tedavi sonrası gözaltına alındı, Kadir B.'nin tedavisi devam ediyor.

KAZA ANI KAMERADA

Şüphelilerin gasp ettikleri otomobille park halindeki traktöre çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin traktöre çarpması ve motor bölümünün traktörden ayrıldığı anlar yer aldı. (DHA)

Afyonkarahisar\'da Gasp Edilen Otomobil Traktöre Çarptı, 4 Şüpheli Yaralandı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Gasp Edilen Otomobil Traktöre Çarptı, 4 Şüpheli Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Gasp Edilen Otomobil Traktöre Çarptı, 4 Şüpheli Yaralandı - Son Dakika
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