Afyonkarahisar'da Vali Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş'ın himaye ve koordinasyonunda sürdürülen "Göz Bebeğimiz Afyonkarahisar" projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanıyor.

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen projeyle, ekonomik imkanları kısıtlı ailelerin bebeklerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunuluyor.

Proje kapsamında, Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı köy ve beldelerde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerinin, iki yaşını tamamlayana kadar bez ve kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor.

Kentte proje kapsamında bugüne kadar toplam 449 çocuğa 1 milyon 685 bin 500 lira ödeme yapıldığı bildirildi.