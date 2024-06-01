Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenlendi

Afyonkarahisar\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenlendi

Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. İmaret Camisi'nin bahçesinde toplanan grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla Zafer Meydanı'na yürüdü. Grup adına konuşan Rıdvan Şener, Gazze'nin sağlık ihtiyaçlarının arttığını ve insani yardım beklediğini vurgulayarak, İsrail'in zulmünü lanetlediklerini ve Gazze'ye yardım götürmek için gönüllü olduklarını belirtti. Şener, hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları sessiz yürüyüşe katılmaya ve zulme karşı durmaya davet etti.

01.06.2024 12:03
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Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

İmaret Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Zafer Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Rıdvan Şener, Gazze için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Gazze'nin sağlık ihtiyacının gün geçtikçe arttığını vurgulayan Şener, şöyle konuştu:

"Şu an yetersiz hijyen koşullarından kaynaklı bildirilen bulaşıcı hastalık vaka sayısı 1 milyonun üzerinde. Gazze'de tedavi bekleyen 10 bin kanser hastası, ilaç eksikliğinden risk altında olan 350 bin kronik hasta var. Gazze, insani ve tıbbi yardım bekliyor. Bizler, burada İsrail'in zulmünü lanetlerken aynı zamanda Gazze'ye ulaşacak insani ve tıbbi yardımın birer gönüllüsü olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tüm dünyada bizle aynı hassasiyeti paylaşan nice meslektaşımız olduğunu da çok iyi biliyoruz."

Gazze için eylem, dua ve boykot çağrısında bulunan Şener, "Hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına 'sessiz yürüyüş' kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Dünya yeni bir bahara gebeyken, biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."diye konuştu.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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