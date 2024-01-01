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Afyonkarahisar'da Marketten Pelüş Ayı Çalındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Marketten Pelüş Ayı Çalındı

Afyonkarahisar'da bir markete giren kimliği belirsiz şüpheli, 1000 lira değerindeki pelüş ayıyı çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da Marketten Pelüş Ayı Çalındı
01.01.2024 - 12:55,
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AFYONKARAHİSAR'da markete giren kimliği belirsiz şüphelinin 1000 lira değerindeki pelüş ayıyı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar merkezdeki Erenler Mahallesi'nde dün akşam üzeri bir markete giren kimliği belirsiz şüpheli, bir süre market içerisinde gezdi. Daha sonra eline aldığı pelüş ayıyı inceleyen, ardından market görevlileri ile konuşan şüpheli, bir süre daha çevrede dolaştıktan sonra ayıyı kucakladı. Market içinde dolaşan şüpheli, elinde pelüş ayıyla arka kapıdan çıkıp gitti. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 1000 lira değerindeki pelüş oyuncak ayıyı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Marketten Pelüş Ayı Çalındı - Son Dakika
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