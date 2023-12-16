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Afyonkarahisar'da Midibüs Devrildi: 14 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Midibüs Devrildi: 14 Yaralı

Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar\'da Midibüs Devrildi: 14 Yaralı
16.12.2023 - 19:09,
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Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 ZC 378 plakalı yolcu taşıyan midibüs, Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 14 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Ankara, Son Dakika

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