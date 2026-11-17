Afyonkarahisar'da römorka çarpan motosikletin 50 yaşındaki sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Mahmut köyü yakınlarında motosiklet, traktörün römorkuna çarptı. Kazada yaralanan 50 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
G.Ş. (50) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Mahmut köyü yakınlarında traktörün römorkuna çarptı.
Kazada yaralanan G.Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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