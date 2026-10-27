Afyonkarahisar'da Sıfır Atık Çalıştayı 352 katılımcıyla gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların etkin yönetimi amacıyla "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, insanın doğanın sunduğu imkanlardan yararlanarak medeniyetler kurduğunu, üretim kapasitesini geliştirdiğini ve yaşam koşullarını iyileştirdiğini söyledi.

Özellikle son iki yüzyılda üretim ve tüketim kapasitesinde yaşanan artışın doğayla kurulan ilişkiyi değiştirdiğini anlatan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı, ne yazık ki tarihsel dönüşümün doğal bir sonucudur. Bu sorunların çözümü, insanın doğayla kurduğu ilişkiyi yeniden değerlendirmesini de elzem hale getirmiştir. Üretim biçimlerimiz, tüketim alışkanlıklarımız, ihtiyaç anlayışımız ve kaynakları kullanma kültürümüz bu değerlendirmenin merkezinde yer almaktadır."

Çiçekli, bugün 131 kurum ve kuruluştan 352 katılımcının 18 ayrı tematik masada bir araya geldiğini belirterek, "Bu masaların oluşumunda farklı bilgi birikimlerini, tecrübeleri ve bakış açılarını bir araya getirmeye özel gayret gösterdik. Çünkü çevre konusunda herkesin aynı önceliklere sahip olmadığının farkındayız. Ortak aklın, farklı düşüncelerin karşılaşmasından, tartışılmasından ve birbirini sınamasından doğacağına da yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Programda, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kurulan 18 masada sıfır atık konusunda görüşlerini paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.