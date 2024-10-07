Afyonkarahisar'da Trafik Kazaları Görüntülendi

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Afyonkarahisar'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri basınla paylaşıldı.

Görüntülerde, Çay ilçesi Aşağı Dörtyol Kavşağı'nda otomobilin yeşil ışık yandıktan sonra geçmeye çalışan başka bir otomobile çarpması yer alıyor.

Kent merkezinde Ali İhsan Kavşağı'nda ise minibüs ile cipin çarpıştığı görülüyor. Dempaş Kavşağı'nda da ışıktan geçen otomobile başka bir otomobil çarpıyor.

Efeler Kavşağı'nda ise yola kontrolsüz çıkan otomobile başka bir otomobil çarptıktan sonra takla atıp, ters dönüyor.