Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Devam Ediyor

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin ikinci gününde "Karolina Franclikova-Prag Beşlisi" ile "Suk Dörtlüsü" sahne aldı.
Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen festivalde, "Karolina Franclikova-Prag Beşlisi" ile "Suk Dörtlüsü" gruplarının sanatçıları, keman, viyola ve çello enstrüman kombinasyonlarıyla sanatseverlerle buluştu.
Çekyalı sanatçılar, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.
Sanatseverler ise konsere yoğun ilgi gösterdi.
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