Ağaç Devrildi, İki Araç Hasar Gördü

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağacın devrilmesi sonucu 2 otomobil zarar gördü.

Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda bir ağaç bilinmeyen nedenle park halindeki iki otomobilin üzerine ve yola devrildi.

Otomobillerde hasar oluşurken, yol trafik akışına kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sırasında oluşan trafik yoğunluğu, ağacın kaldırılmasının ardından normale döndü.