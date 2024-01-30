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Ağrı beyaza büründü, buz tuttu - Son Dakika
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Ağrı beyaza büründü, buz tuttu

Ağrı'da uzun süren kar yağışının ardından don meydana geldi. Kentte birçok ev ve iş yerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, vatandaşlar kar temizliği yaparak araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı beyaza büründü, buz tuttu
30.01.2024 - 00:12,
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Beyaza bürünen Ağrı buz tuttu

AĞRI - Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi. Yeniden beyaza bürünen kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar evlerinin bahçelerinde ve çatılarında kar temizliği yaptı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sardı.

Kaynak: İHA
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