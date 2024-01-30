Ağrı beyaza büründü, buz tuttu

Beyaza bürünen Ağrı buz tuttu
AĞRI - Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi.
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi. Yeniden beyaza bürünen kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar evlerinin bahçelerinde ve çatılarında kar temizliği yaptı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sardı.
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