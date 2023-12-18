 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde taşımalı eğitim ile köy okullarında, Diyadin ilçesinde de 5 köy okulunda eğitime bugün ara verildi. Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi. Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olduğu bildirildi. Diyadin Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim ile ilçeye bağlı Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Ağrı\'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
18.12.2023 - 00:33,
Abone Ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde taşımalı eğitim ile köy okullarında, Diyadin ilçesinde de 5 köy okulunda eğitime bugün ara verildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olduğu bildirildi.

Açıklamada, ilçede köy okullarıyla taşımalı eğitime 18 Aralık 2023 Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi.

Diyadin Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim ile ilçeye bağlı Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğubeyazıt, Diyadin, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika


00:27
Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin 'tarikat' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21
Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok

Son Dakika
00:27 Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56 Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21 Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 01:00:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement