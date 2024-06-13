Ağrı'da kaza: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da kaza: 4 kişi yaralandı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Resul Y. yönetimindeki bir otomobil, Muhammed İ. tarafından kullanılan başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikinci otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Mehmet Salih İ. ve Ferdi T. yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

13.06.2024 12:41
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Ağrı'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Resul Y'nin kullandığı 33K 7357 plaka otomobil, Ağrı- Taşlıçay kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde, Muhammed İ. idaresindeki 61 AGA 448 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 61 AGA 448 plakalı otomobil refüje çarpıp devrildi.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlardaki Mehmet Salih İ. ve Ferdi T. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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