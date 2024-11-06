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Ağrı'da Mor Patates Dönemi

Ağrı\'da Mor Patates Dönemi

Cengiz Evliyaoğlu, Ağrı'da mor patates üretimiyle tarıma çeşitlilik katıyor.

06.11.2024 12:17
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İstanbul'dan Ağrı'nın Patnos ilçesindeki köyüne gelen 59 yaşındaki emekli memur Cengiz Evliyaoğlu, üretimine başladığı mor patatesle Ağrı tarımına çeşitlilik getirdi.

İstanbul'da 33 yıl yaşadıktan sonra maliyeden emekli olup ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Hasandolu köyüne gelen 3 çocuk babası Evliyaoğlu, birkaç yıl önce ektiği ceviz ağaçlarından verim alamayınca alternatif ürün yetiştirmeye karar verdi.

Evliyaoğlu, patates üretiminin çok az olduğu kentte, Eskişehir Hanımeli Kooperatifi desteğiyle temin ettiği 2 ton tohumu geçen sene kışa doğru toprakla buluşturdu.

Yaklaşık 10 dekarlık tarlada ürettiği çoğunluğu mor patatesleri hasat etmeye başlayan ve bu girişimiyle Ağrı tarımına çeşitlilik getiren Evliyaoğlu, ilk yılda edindiği tecrübeyle ürünü daha geniş alana ekmeyi hedefliyor.

Hasat ettiği mor patateslerin bir kısmı tohumluk olarak ayırmayı planlayan Evliyaoğlu, kalanı da Erzurum Ticaret Borsası aracılığıyla satıp kazanç sağlayacak.

"Arpa, buğday ve yonca ile yetinmeyelim, alternatifleri değerlendirelim"

Cengiz Evliyaoğlu, AA muhabirine, köyüne ve memleketine hizmet edip tarımı çeşitlendirmek istediğini söyledi.

Ağrı'nın toprağının verimli olduğunu ifade eden Evliyaoğlu, "Hep arpa, buğday ve yonca ile yetinmeyelim, alternatifleri değerlendirelim diye düşünüyorum. Memleket sevgisi de bunun üzerine gelince ben daha güzel bir çalışma yapmak istiyorum. Bu mor patatesi hikayesine gelince Eskişehir Hanımeli Kooperatifi'ne ulaştım, kooperatif başkanı Hayriye Hanım bu işle çok ilgilendi. Hayriye Hanım, geçen sene dikimin sezon sonu olmasına rağmen yaklaşık 2 ton tohum bize tedarik etti." diye konuştu.

Evliyaoğlu, ilk yıl tecrübe kazanıp gelecek yıllarda mor patatesi daha geniş alanlara ekeceklerini anlattı.

"Buralarda bir şeyler yapmak isteyenler, bu toprakları değerlendirsinler"

Ağrı'da birçok ürünün yetişebileceğine değinen Evliyaoğlu, şunları kaydetti:

"Ne yapabilirim, nasıl farklı bir ürün yetiştirebilirim düşüncesi bizi mor patatese getirdi. Ağrı'da sanırım ilk olarak biz mor patates ürettik. Ağrı'da mor patates ekildiğini ben şimdiye kadar hiç duymadım. Biz bu mor patatesleri sağlık ürünlerinde de kullanmaya çalışacağız. Biz 10 dekara yaklaşık 2 ton mor patates tohumu ektik. Yaklaşık 500 kilogram da normal patates ektik. O da çok güzel oldu. Buralarda bir şeyler yapmak isteyen insanlar mutlaka gelsinler ve bu toprakları değerlendirsinler."

Hasattan çok memnun kaldığını dile getiren Evliyaoğlu, "Kesinlikle biz bunun devamını getireceğiz, hatta ve hatta artırarak yapacağız. Bu sene 10 dekara ektik Allah nasip ederse seneye 20-30 dekarı bulur. Zamanla 200 dekarı da bulur. bütün tarlalarımızı böyle değerlendirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Köylülerden 81 yaşındaki Sabri Taş ise ilk defa bölgede mor patates yetiştiğini gördüğünü söyledi.

Mehmet Şah Evliyaoğlu da mor patatesin çok lezzetli olduğunu belirterek, "Mor patates ektik. Cengiz ağabeyimin vasıtasıyla yaptık, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu memleket arpa ve buğdayla yetiniyor. Aslında öyle değildir, her şey ekilebilir." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Patnos, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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