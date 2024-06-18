Ağrı Dağı, Dağcıları Ağırlamaya Başladı

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ABDULLAH SÖYLEMEZ/HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, havanın ısınmasıyla sezonun dağcı kafilelerini ağırlamaya başladı.

5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı, yaz mevsimi daha yoğun olmak üzere yılın her dönemi yerli ve yabancı dağcıları ağırlıyor.

Havaların ısınmasıyla yaz sezonu tırmanışlarının başladığı bölgeye, Kurban Bayramı tatilinde dağcılar yoğun rağbet gösteriyor.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler ile doğa tutkunları, saatlerce süren yürüyüşün ardından ilk kamp alanı olan 3 bin 200 rakıma ulaşıyor.

Burada dinlenip geceyi çadırlarda geçirdikten sonra ikinci gün yeniden tırmanışa geçen dağcılar, bir yanı kar, bir yanı bahar arazide yürüyüşe devam edip 4 bin 200 rakımda bulunan ikinci kamp alanına ulaşıyor.

Tırmanış programı 4 gün sürüyor

Dağcılar, burada da bir süre dinlenip sabaha doğru zirveye çıkarak tırmanışı tamamlıyor.

Zirvede vakit geçiren dağcılar ve doğa tutkunları, daha sonra inişe geçerek 4 günlük dağcılık faaliyetini sonlandırıyor.

Turist rehberi Ahmet Kurt, AA muhabirine, Ağrı Dağı'nın birçok güzelliği barındırdığını söyledi.

Dağda hem bahar hem de kış mevsimine şahitlik etmenin çok güzel bir deneyim olduğunu belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Ağrı Dağı'na güzel bir etkinlik yaptık. 130 civarında kişiyle geldik. 3 bin 400 rakımdayız. Arka tarafımızda Ağrı Dağı'nın harika manzarası var. Mevsim olarak tırmanış için biraz erken ama bizler maceraya atıldık, güzel bir etkinlik ve gezi olacağını düşünerek buralara tırmandık. Kesinlikle harika oldu ve geldiğimize değdi."

Kurt, Kurban Bayramı döneminde birçok ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden misafirlerle tırmanış yaptıklarını anlattı.

Dağda harika bir doğa ile karşılaştıklarını, havanın güzel olduğunu ve rehber Barzani Ceylan'ın ekibi tarafından çok güzel ağırlandıklarını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"70-80 civarında çadırlarımız var. Arka tarafta yemek yerimiz var ve orası harika. Buraya kadar gelmişken geceyi de Ağrı Dağı'nın bu güzelliğinde yıldızların atında geçirmeyi planlıyoruz. Rahat bir şekilde geldik. Bölge insanı çok güzel. Havası, doğası ve manzarası çok güzel. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum."

"İklim, bitki örtüsündeki değişim heyecan uyandırdı"

Rehber Mebru Işık ise Ağrı Dağı'na ilk defa geldiğini ifade ederek, "Coğrafyanın değişimini, ikliminin, bitki örtüsünün değişimini görmek heyecan uyandırdı. Buranın güvenli bir bölge olduğunu bizatihi görmeleri, 'Aman Allah'ım biz nasıl bir cennet kaçırmışız' diye biraz daha pişmanlık duymalarına şahitlik ettik. Ağrı Dağı heybetli. Göründüğü gibi değil, bize birçok şey söylüyor. Biz de onu dinlemeye geldik." diye konuştu.

Doğa tutkunu Burcu Salan da dağın görkeminden çok etkilendiğini, çiçeklerin çok güzel olduğunu ve 4 mevsimi bir arada yaşadıklarını aktardı.