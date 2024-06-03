Ağrı Diyadin'de lise mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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Ağrı Diyadin'de lise mezuniyet coşkusu

Ağrı Diyadin\'de lise mezuniyet coşkusu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Murat Kanyonu'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen lise son sınıf öğrencileri, halay çekip mezuniyet coşkusu yaşadı. Türk Kızılay Diyadin Şubesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl liseden mezun olan öğrenciler için Murat Kanyonu'ndaki Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi. Orkestra eşliğinde halay çekip eğlenen öğrencilere daha sonra yaş pasta ve çeşitli ikramlar yapıldı. Etkinlikte gönüllerince eğlenen öğrenciler, son alarak kep attı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, öğrencilerin liseden mezun olarak hayatlarında yeni bir aşamaya geçtiklerini belirtti ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Türk Kızılay Diyadin Şube Başkanı Suat Özden de her zaman öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı.

03.06.2024 15:39
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Murat Kanyonu'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen lise son sınıf öğrencileri, halay çekip mezuniyet coşkusu yaşadı.

Türk Kızılay Diyadin Şubesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl liseden mezun olan öğrenciler için Murat Kanyonu'ndaki Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi.

Orkestra eşliğinde halay çekip eğlenen öğrencilere daha sonra yaş pasta ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Etkinlikte gönüllerince eğlenen öğrenciler, son alarak kep attı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin liseden mezun olarak hayatlarında yeni bir aşamaya geçtiklerini söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Işık, "Kızılay'ın büyük emekleriyle bu programımız hazırlandı. Bizim de katkımız var çünkü çocuklar bizimdir. İnşallah sizlerin sayesinde her sene böyle güzel bir programlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Mezun oldunuz. 12. sınıfı bitirip önünüzde bundan sonra bugünkü şenliklerden daha güzel daha güzel şenlikler olur. İnşallah daha mutlu olursunuz, sizleri daha güzel yerlerde görmek istiyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Diyadin Şube Başkanı Suat Özden de her zaman öğrencilerin yanında olduklarını anlattı.

Kaynak: AA

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