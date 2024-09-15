AGROTEC 27. Uluslararası Tarım Fuarı 'Tarımın Yarını' Paneli ile Gerçekleşti - Son Dakika
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AGROTEC 27. Uluslararası Tarım Fuarı 'Tarımın Yarını' Paneli ile Gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen AGROTEC 27. Uluslararası Tarım Fuarı'nda, iklim değişikliği ve tarım projeleri üzerine 'Tarımın Yarını' konulu bir panel düzenlendi. Panelde çeşitli uzmanlar, tarımın geleceği için önemli noktaları masaya yatırdı.

15.09.2024 11:52  Güncelleme: 13:15
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen AGROTEC 27. Uluslararası Tarım Fuarı, "Tarımın Yarını" konulu panele ev sahipliği yaptı. Panelde iklim değişikliği, Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanındaki projeleri gibi konular masaya yatırıldı.

Gölbaşı Fuar Alanı'nda düzenlenen "AGROTEC 27. Uluslararası Tarım Fuarı" "Tarımın Yarını" konulu panele ev sahipliği yaptı. Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Tema Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Ar Enerji Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Figen Ar, Türk Devletleri Tarım Birliği Genel Sekreteri Bülent Gülçubuk konuşmacı olarak katıldı.

"Toprağı da suyu da koruyoruz"

Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, "Ankara ülkemizin en önemli tarım kentlerinden bir tanesidir. Çok ciddi üretim yapar. 'Ankara'daki üreticilerin daha fazla gelir elde etmesinde standardı nasıl yükseltebiliriz?' bakış açısıyla birçok proje yürütmeye başladık. Bitkisel üretim, hayvancılık, toprak ve su kaynakları geliştirme projeleri gibi birçok alanda proje yürütüyoruz. Toprak ve su kaynaklarına çok ciddi önem veriyoruz. İklim değişikliği ile beraber su kaynaklarında yaşadığımız azalmalar bizim toprak ve su kaynakları koruma projelerine daha fazla bütçe ayırmamıza çalışmamızı gerektirdi. Toprağı da suyu da koruyoruz" diye konuştu.

Tarımın yarınını belirleyen iklim değişikliği konusundan enerji tasarrufu konusuna kadar birçok konunun masaya yatırıldığı panel soru cevap kısmı ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AGROTEC 27. Uluslararası Tarım Fuarı 'Tarımın Yarını' Paneli ile Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AGROTEC 27. Uluslararası Tarım Fuarı 'Tarımın Yarını' Paneli ile Gerçekleşti - Son Dakika
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