Ağustos Ayında İhracat Arttı, İthalat Azaldı - Son Dakika
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Ağustos Ayında İhracat Arttı, İthalat Azaldı

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat yüzde 2,4 artarken, ithalat yüzde 10,8 azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu.

02.09.2024 12:46
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(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat yüzde 2,4 oranında artışla 22 milyar 63 milyon dolar, ithalat yüzde 10,8 oranında azalışla 26 milyar 991 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı, Ağustos ayı dış ticaret verilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Verilere göre, 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 2,4 oranında artışla 22 milyar 63 milyon dolar, ithalat yüzde 10,8 oranında azalışla 26 milyar 991 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi, yüzde 5,4 oranında azalarak 49 milyar 54 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise, ihracat yüzde 3,9 oranında artışla 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 oranında azalışla 225 milyar 666 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 3,7 oranında azalarak 396 milyar 467 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 10,5 puan artarak yüzde 81,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,4 puan artarak yüzde 95,2 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,7 puan artarak yüzde 98,6 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke Çin

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 674 milyon dolar), ABD (1 milyar 338 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 169 milyon dolar) oldu. Ağustos ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 46,0 oldu.

Ağustos ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Çin (4 milyar 21 milyon dolar), Rusya (3 milyar 358 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 46 milyon dolar) oldu. Ağustos ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,8 olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ağustos Ayında İhracat Arttı, İthalat Azaldı - Son Dakika

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