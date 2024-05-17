Ahilik Haftası kutlamalarının öncüsü Mustafa Karagüllü anıldı - Son Dakika
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Ahilik Haftası kutlamalarının öncüsü Mustafa Karagüllü anıldı

Ahilik Haftası kutlamalarının öncüsü Mustafa Karagüllü anıldı

Ahilik kültürünü tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında konferanslar veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, vefatının 6. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı. Kentte 'Ahi Baba' olarak bilinen Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

17.05.2024 12:23
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Ahilik kültürünü tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında konferanslar veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, vefatının 6. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Kentte "Ahi Baba" olarak bilinen Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, konuşmasında, "Ahi Baba"nın bir ağabey, kardeş, yol gösterici olduğunu vurguladı.

Karagüllü ile 30 yıl çalıştığını anlatan Öztürk, "1960'lı yıllardan itibaren Ahiliği tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalıştı. Kırşehir için bulunmaz bir kıymetti, kendisi memleket sevdalısıydı. Malını mülkünü Ahilik ve Kırşehir için harcadı. Bugün anma programında yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim." dedi.

Mustafa Karagüllü'nün eşi İsmet Karagüllü de emeği geçenlere teşekkür ederek, gücü yettiği sürece anmaya, anlatmaya devam edeceğini söyledi.

Anma programının ardından katılımcılara helva ikram edildi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Ahi Baba Mustafa Karagüllü" konferansı düzenlendi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ahi Evran Veli'yi rahmet ve saygıyla andığını, onun kurduğu Ahilik teşkilatının ne kadar önemli bir görev üstlendiğinin günümüzde daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Karahocagil, "Ahi Evran Veli, sivil bir esnaf sanatkar örgütü olarak bu teşkilatı kurmuştur. Ahilik teşkilatının tarihin akışına bile etki ettiğini hepimiz biliyoruz. Ahilik geleneğinin en büyük temsilcilerinden biri de Mustafa Karagüllü'ydü. Hayatını bu işlere adamış olmasından da ona Ahi Baba isminin verildiğini görüyoruz. Ahiliği anlamak, anlatmak ve yaşamak üzere hayatını ve servetini ona vakfettiğini biliyoruz. Ahi Baba'nın bu misyonunu Ahi Evran'ın adını taşıyan üniversite olarak biz de sürdürüyoruz." dedi.

Mustafa Karagüllü, Ahiliğin başkenti olarak bilinen Kırşehir'de, yaklaşık 35 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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