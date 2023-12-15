Ahıska Türkleri, Gürcistan\'ın AB adaylık sürecini desteklemeye hazır

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türklerinin, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) adaylık sürecini desteklemek için çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kassanov, yaptığı açıklamada, AB'nin Gürcistan'a "adaylık" statüsü vermesi, Ukrayna ve Moldova'yla müzakere sürecinin başlatılması kararının bölgesel istikrar ve kalkınma için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ahıskalı Türklerin her zaman Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve istikrarını desteklediğini vurgulayan Kassanov, şunları kaydetti:

"Kalkınma politikalarına her zaman destek verdik. Vatan bildiğimiz Gürcistan'ın refahının artmasını istedik. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Dünyanın değişik ülkelerine dağılmış durumda olan biz Ahıska Türkleri, Gürcistan devletinin AB adaylık sürecini, Gürcü yetkililerle koordinasyon içinde desteklemek yönünde çalışmalar yapmaya hazırız."

AB'den Gürcistan, Ukrayna ve Moldova kararı

AB, dün Gürcistan'a "adaylık" statüsü verirken Ukrayna ve Moldova ile de katılım müzakerelerini başlatma kararı almıştı.