Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Ben Engelli Olsaydım" konulu resim sergisi açıldı.
Kaymakamlık ile Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince bir alış veriş merkezinde açılan sergi ilgi gördü.
Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve beraberindekiler, engellilerin hazırladığı resimleri inceledi.
Engellilerle sohbet eden Bingöl ve beraberindekiler, onlara hediyeler verdi.
Son Dakika › Güncel › Ahlat'ta Engelli Resim Sergisi - Son Dakika
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