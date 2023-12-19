 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ahlat'ta hamilelere eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ahlat'ta hamilelere eğitim verildi

Ahlat Kaymakamlığı, SYDV ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Hoşgeldin Bebek Projesi' kapsamında hamilelere eğitimler verildi. Eğitimde, doğum öncesi ve sonrası bakım ile gebelik sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Ahlat\'ta hamilelere eğitim verildi
19.12.2023 - 16:05,
Abone Ol

Ahlat Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Hoşgeldin Bebek Projesi" kapsamında hamilelere, gebelik dönemiyle ilgili eğitimler verildi.

Proje kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan eğitimde konuşan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, projenin önemini vurgulayarak eğitim veren sağlık personeline teşekkür etti.

Hayatın tamamının annelerden öğrenildiğini belirten Bingöl, "Edebi, toplumsal kuralları, dilimizi, dinimizi, devletimizi her şeyimizi annelerimizden öğreniyoruz. Dolayısıyla üzerlerindeki yük biraz fazla. Her şeyi annelerden öğrendiğimiz için annelerin de her şeyi çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Nasıl ki bir annenin çocuk üzerinde hakkı varsa, çocuğunda anne üzerinde hakkı var." dedi.

Annelerin özellikle sağlık konusundaki bilgileri ciddiyetle dinleyerek evlatlarında tatbik etmesi gerektiğini anlatan Bingöl, bu çalışmanın sağlıklı toplum ve sağlıklı bireylerin yetişmesine vesile olacağını kaydetti.

Bingöl, "Burada annelerin özverisi hem toplumun güzel şekilde imar edilmesini hem de kendilerinin mutlu ve huzurlu olmasını beraberinde getirecektir. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü süreci yakından takip ediyor. İstediğiniz konularda bilgi edinmek için çekinmeden devletimizin kurum ve kuruluşlarına gelebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Dr. Neval Aksoy, hemşire Enise Gündüz ve ebe İlknur Tatar tarafından doğum öncesi bakım, doğum eğilimi, doğum sonrası bakım ile gebelik sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Soruların cevaplandırılmasıyla son bulan programa, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Halk Sağlığı Müdürü Maşallah Kınay, Ahlat Sağlık Müdürü Dr. Cansu Cengiz, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Yavuz ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bingöl, Bebek, Ahlat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'ta hamilelere eğitim verildi - Son Dakika


16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
16:02
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
15:57
Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51
Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu

Son Dakika
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:02 Akşener'in "Korkak" sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51 Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:44:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ahlat'ta hamilelere eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement