Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Samsun'da seçim çalışmalarını sürdürdü.
Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunduğu kentte, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.
Atakum'da bir süredir tedavi gören Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Gürtan'a, partisinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt ile geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Davutoğlu, ziyaret çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini savundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında uyum olmazsa milli beka sorunu çıkar" yönünde açıklama yaptığını söyleyen Davutoğlu, "Hayret verici bir açıklama çünkü Devlet Bahçeli, AK Parti iktidarlarında ben de başbakan iken AK Parti merkezi yönetimi elinde tutuyordu, MHP'li de belediyeler vardı, demek ki o zaman Milliyetçi Hareket Partisinin adayları milli beka için tehditti." diye konuştu.
Bahçeli'yi eleştiren Davutoğlu, "Halkın kullanacağı oyu, milli iradeyi milli beka sorunu olarak görmek demokrasiyi anlamamaktır." dedi.
Davutoğlu, 31 Mart'ta milli iradenin sandıkta tecelli edeceğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Ahmet Davutoğlu Samsun'da seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Mısır uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç da ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Antalya Belek'te düzenlenen Megasaray Hotels Open'da milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finale yükseldi. İlk turda Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu mağlup eden Sönmez, ikinci turda Alman raket Ella Seidel'i geri dönüşle mağlup etti. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez, maçın yarın başlayacağını belirtti.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada ticari araç takla attı ve 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çorum Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hediye ederek yüzlerini güldürdü. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da dağıtıma katılarak çocuklarla ilgilendi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan atık depolama tesisinde çıkan yangın, Ergene ilçesinden de yoğun dumanla görüldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?