Ahmet Mercan'ı Anlatacak Etkinlik - Son Dakika
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Ahmet Mercan'ı Anlatacak Etkinlik

YediHilal Derneği, Ahmet Mercan'ı konu alan 'Kalemden İlhamla' programını düzenliyor.

14.02.2025 19:46
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YediHilal Derneği tarafından şair ve yazar Ahmet Mercan'ın anlatılacağı "Kalemden İlhamla: Ahmet Mercan" programı yarın Üsküdar Hüdayi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Mercan'ın hayat hikayesi ve mücadelesi, dostlarının şahitlikleriyle ele alınacak.

Ömer Karaoğlu ve Mustafa Enesoğlu moderatörlüğündeki programda, Temel Hazıroğlu, Erhan Erken, Kenan Yabanigül, Taner Yüncüoğlu, Hakan Aykut, Şadi Çarsancaklı, Şevket Hüner, İzzet Okumuş ve Ammar Acarlıoğlu konuşmacı olacak.

YediHilal Akil Adamlar Heyeti Üyesi olan Ahmet Mercan'ın kaleme aldığı ezgiler, sahnede sanatçılar tarafından seslendirilecek.

Sergi açılışı ve belgesel gösteriminin yer alacağı programda, katılımcılara Ahmet Mercan'ın yeni kitabı hediye edilecek.

Ahmet Mercan kimdir?

Şair ve yazar Ahmet Mercan, 13 Mart 1956'da Bayburt'ta doğdu. İstanbul'da grafikerlik, Giz Ajans'ta editörlük, Selam Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi'nin Yayın Yönetmenliği'ni yaptı.

Yazı ve şiirleri 1984'ten itibaren Özgür ve Bilge, Bilgi ve Düşünce, Yedi İklim, İmza, Özülke, Kardelen, Düş Çınarı, Kitap Dergisi ve Kültür Dünyası, Özgür İrade, Selam ve Umran dergilerinde yayımlandı.

Pamuk Bulut Ormanı adlı oyunu 2000'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelendi. Otuzdan fazla radyo oyunu, çeşitli radyolarda seslendirildi.

Radyofonik oyun tarzında çok sayıda oyun yazdı ve yönetti. Elliyi aşkın şiiri çeşitli sanatçılar tarafından bestelendi. Marmara FM ve Akra FM radyolarında "Mercan Kayalıkları" adıyla kültür programları hazırladı ve sundu. Mazlum-Der İstanbul Şube Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 28 Şubat döneminde başörtüsü eylemlerinin organize edilmesinde ve hak ihlallerine karşı mücadelede aktif görev aldı.

Kaynak: AA

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