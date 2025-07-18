Ahmet Yıldız'dan İsrail uyarısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden saldırganlığının, Suriye'nin toplumsal uyum temelinde yeniden inşa çabalarını baltaladığını belirtti.

Yıldız, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında Suriye'de gelişmeleri ele almak için acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Suriye'nin 8 Aralık'tan bu yana birçok zorluğa rağmen kayda değer bir ilerleme kaydederek kapsayıcı siyasi geçiş ve ulusal uzlaşıya olan bağlılığını gösterdiğini söyleyen Yıldız, Türkiye'nin de başından beri Suriye'nin barış, toparlanma ve yeniden yapılanma çabalarını desteklediğini vurguladı.

Yıldız, ancak İsrail'in Suriye'nin istikrara kavuşma yolunu engellemek amacıyla 8 Aralık'tan bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü dile getirerek, "İsrail'in devam eden saldırganlığı, Suriye'nin toplumsal uyum temelinde yeniden inşa çabalarını doğrudan baltalıyor. Askeri müdahaleleri ve kışkırtıcı açıklamaları, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ediyor." dedi.

Her türlü İsrail saldırganlığının reddedilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldız, bu saldırıların bölgeyi istikrarsızlaştırdığına, sivil kayıpları ve yerinden edilmeleri artırdığına dikkati çekti.

Yıldız, "Suriye halkı barış fırsatından mahrum bırakılmamalıdır." diye konuşarak, Güvenlik Konseyine, gerginliğin azaltılarak İsrail saldırganlığının derhal durdurulması, Suriye yönetiminin Süveyda'da süküneti sağlama ve sivil kayıpları önleme çabalarının desteklenmesi ve de bu bölgede şiddeti tetikleyenlerin hesap vermesini sağlamasına yardımcı olması konusunda birlik çağrısı yaptı.

Suriye topraklarında daha fazla İsrail askeri konuşlandırılması haberlerinin de ciddi endişe kaynağı olmaya devam ettiğine işaret eden Yıldız, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Yıldız, "Suriye'de ulusal mutabakat için tüm çabaları desteklemeliyiz. Suriye hükümeti ve ilgili Suriye unsurlarının rızasını yansıtan bir ateşkes sağlanması ve güneydeki durumun istikrara kavuşturulması yönündeki çabaları memnuniyetle karşılıyoruz ve bu ateşkesin kalıcı olmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, Suriye halkının ve hükümetinin kararlılığına yürekten inandığını kaydeden Yıldız, Suriye'nin tüm Suriyeliler için barış, istikrar ve refah sağlama çabalarını desteklemeye kararlı olduklarını, uluslararası toplumun da bu yolda Suriyelilerin yanında olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.